فرنسا.. سرقة شقة أميرة سعودية والمتهم رجل

أفادت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية بأن لصوصا سرقوا مقتنيات فاخرة من شقة باريسية تمتلكها أميرة سعودية.

وقالت الصحيفة إن الأميرة البالغة من العمر 47 سنة أصيبت بالصدمة بعد أن عادت إلى شقتها التي غادرتها في أغسطس الماضي، لتجد أن حقائبها وساعاتها ومجوهراتها اختفت، فيما قدر المحققون أن القيمة الإجمالية للمسروقات تتجاوز الـ600 ألف يورو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع على القضية قوله إن الجناة دخلوا "دون اقتحام" الشقة الواقعة في شارع جورج الخامس قرب جادة الشانزليزيه الشهيرة.

وبين المسروقات نحو 30 حقيبة "إيرميس" تقدر قيمتها بما يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو، وساعة "كارتييه" ومجوهرات وفراء.

ولفتت "لوباريزيان" إلى أن الأميرة استقبلت في شهر أغسطس رجلا تحوم حوله الشكوك، حيث اقترح عليها في العديد من المرات بيع مقتنياتها الفاخرة على موقع "إيباي" وهو ما رفضته، وتعززت هذه الشكوك بعد اكتشاف أن مفتاح الشقة الإضافي مفقود.

المصدر: "لوباريزيان"