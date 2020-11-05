الأمن الجزائري يحبط اعتداء جنسيا على قاصر في المدية

أحبطت قوات الدرك الجزائري محاولة اعتداء جنسي على قاصر في مدينة المدية شمالي البلاد.

وقالت إذاعة المدينة المحلية اليوم الخميس، إن القوات أوقفت شخصين بتهمة تكوين جماعة أشرار واستدراج قاصر بهدف "الفعل العلني المخل بالحياء والتحريض على فساد الأخلاق".

وتعود حيثيات القضية إلى تلقي أفراد الأمن معلومات بتواجد سيارة متوقفة على الطريق في بلدة تافراوت، وبعد الوصول إلى المكان وجدوا شخصا في حالة متقدمة من السكر يحاول الاعتداء جنسيا على قاصر.

أما الشخص الثاني المشتبه فيه فقد لاذ بالفرار بين الأحراج والوديان نحو جهة مجهولة، وتم توقيفه لاحقا.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقا في القضية، حيث تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بوسيف.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية