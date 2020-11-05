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موسكو تمدد فترة تعليم تلاميذ مدارسها عن بعد أسبوعين

مجتمع

موسكو تمدد فترة تعليم تلاميذ مدارسها عن بعد أسبوعين
Sputnik Vladimir Viatkin
صورة أرشيفية
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تمت إطالة فترة تعليم تلاميذ مدارس موسكو الذين يدرسون في الصفوف الـ6 – 11 لمدة أسبوعين آخرين.

أعلن ذلك عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في مدونته الشخصية على الإنترنت.

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وأعاد العمدة إلى الأذهان أن تلاميذ الصفوف الـ 6 – 11 في مدارس موسكو كانوا قد انتقلوا إلى نظام التعليم عن بعد منذ 3 أسابيع. وقال إن عدد الإصابات بـ"كوفيد – 19" ضمنهم انخفض منذ ذلك الحين بمقدار الضعف تقريبا.

وأضاف قائلا:" يريد الكثير من التلاميذ بالطبع العودة إلى مدارسهم ليواصلوا الدراسة العادية. فيما يعد هذا الأمر سابقا للآوان، إذ أن الأوضاع المتعلقة بانتشار وباء "كوفيد – 19" في بلادنا وخارجها لا تسمح لنا بعمل ذلك".

وقال إن نظام تعليم تلاميذ مدارس موسكو عن بعد سيسري مفعوله لغاية 22 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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