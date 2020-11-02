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مصر.. وزير الداخلية يكرم أمين شرطة المرور لتعامله الرشيد في واقعة "طفل المعادي"

مجتمع

مصر.. وزير الداخلية يكرم أمين شرطة المرور لتعامله الرشيد في واقعة
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كرم وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، أمين الشرطة لتعامله الرشيد في واقعة "طفل المعادي"
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كرم وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة، "تقديرا لتعامله الرشيد" مع واقعة "طفل المعادي".

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وقبل أيام استوقف أمين الشرطة في منطقة المعادي بالقاهرة سيارة يقودها حدث، وعندما طلب الشرطي منه إبراز تراخيص السيارة أساء إلى شخصه، وفرّ هاربا، معرضا حياة الأمين للخطر.

وأكد الوزير على التزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، رغم التحديات والمخاطر التي يتعرضون لها في المواقف المختلفة والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصي من بعض المخالفين.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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