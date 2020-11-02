رجل كوري جنوبي يعترف بقتل 14 امرأة وفتاة قبل 3 عقود

اعترف رجل كوري جنوبي أمام المحكمة بأنه قتل 14 امرأة وفتاة قبل ثلاثة عقود في واحدة من أكثر قضايا القتل المتسلسل شهرة في البلاد، وقال إنه فوجئ بأنه لم يُقبض عليه في وقت سابق.

وقال لي أمام محكمة في مدينة سوون الكورية الجنوبية: "لم أكن أعتقد أن الجرائم ستدفن إلى الأبد". وقد اعترف بجرائم القتل العام الماضي للشرطة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها علناً عمليات القتل.

وكشف لي شوان جاي (57 عاما) عن جرائمه أمام شخص يدعى "يون"، الذي أدين في السابق بتهمة ارتكاب إحدى جرائم القتل.

ويون - الذي لم يُنشر اسمه بالكامل بسبب قانون كوري جنوبي يحمي خصوصية المشتبه بهم والمجرمين - أُطلق سراحه في عام 2008، بعد أن أمضى 20 عاما في السجن بتهمة اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عاما عام 1988. وهذه الجريمة هي واحدة من 10 عمليات قتل وقعت بين عامي 1986 و1991، والتي تُعرف باسم جرائم القتل في هواسونغ نسبة إلى المنطقة التي وقعت فيها.

ولعقود من الزمن، لم تُحل جرائم القتل التسع الأخرى، وأعيد النظر في القضايا في فيلم Memories of Murder، وهو فيلم صدر عام 2003 للمخرج بونغ جون هو.

ثم في العام الماضي، أطلقت الشرطة تحقيقا بعد أن ربطت دليلا جديدا للحمض النووي الخاص بـ"لي" ببعض عمليات القتل على الأقل. وتم إعطاء "يون"، الذي أكد أنه بريء لسنوات، فرصة إعادة محاكمته، حيث يحاول محاموه إلغاء إدانته.

وفي إعادة محاكمة يون يوم الإثنين، قال لي إنه بعد ارتكاب إحدى جرائمه، بقي لمراقبة الضحية عندما حضرت الشرطة واستجوبته لعدم وجود بطاقة هوية معه. وتم إطلاق سراحه بعد فترة وجيزة.

وقال: "ما زلت لا أفهم لماذا لم أكن مشتبها به... حدثت جرائم من حولي ولم أحاول جاهدا إخفاء الأشياء، لذلك اعتقدت أنه سيتم القبض علي بسهولة. كان هناك المئات من قوات الشرطة. كنت أصطدم بالمحققين طوال الوقت لكنهم كانوا يسألونني دائما عن الأشخاص من حولي".

وقال: "سمعت أن العديد من الأشخاص قد تم التحقيق معهم وتعرضوا لمعاناة. وأود أن أعتذر لكل هؤلاء.. جئت وشهدت ووصفت الجرائم على أمل أن يجد الضحايا وعائلاتهم بعض الراحة عندما يتم الكشف عن الحقيقة. سأعيش حياتي مع التوبة".

والمتهم لي في السجن منذ عام 1994، حيث يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب وقتل شقيقة زوجته في ذلك العام، وفقا لمسؤولي محكمة دايجون ووزارة العدل في كوريا الجنوبية. ولا يمكن مقاضاة لي في قضايا هواسونغ بسبب قانون تقادم القضايا.

المصدر: "CNN"