فيديو مثير يتسبب بالقبض على طفل مصري وأصدقائه!

قبض الأمن المصري مرة ثانية على طفل المرور المتهم بالتعدي على أفراد الشرطة في الشارع أثناء تأدية عملهم.

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وقال مصدر أمني إن التحقيق جار معه، وذلك على خلفية فيديو بثه المتهم وأصدقاؤه الأربعة عبر تطبيق "إنستغرام"، بعد إخلاء سبيلهم، أثار جدلا واسعا.

وكان الطفل صاحب واقعة الاعتداء على رجل مرور في نطاق مدينة البساتين بمحافظة القاهرة، قد نشر شريط فيديو جديدا بخاصية المباشر، عقب تسليمه لأسرته من قبل النيابة، وتغريم مالك السيارة، صديق والد الطفل، 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض طفل للخطر.

وأظهر الفيديو الطفل برفقة 4 من أصدقائه، وهم يتحدثون خلال الفيديو للمتابعين مستخدمين العديد من الشتائم والألفاظ غير اللائقة والسب، بينهم وبين المتابعين.

وهنأ أحد المتابعين الطفل عبر الفيديو، قائلا: "كفارة يا حريقة"، ذلك الاسم الحركي الذي كرره أصدقاء الطفل خلال الفيديو، ويبدو أن طفل واقعة المرور يشتهر به، فيما رد أحد أصدقائه في تكبر، "هو متسجنش.. إحنا معندناش حد بيتسجن ياعم".

وبدا الفيديو وكأنه احتفال صغير لأصدقاء الطفل "حريقة" به، بعد تسليمه لأهله من قبل النيابة، ليتبادلوا الضحكات والنكات بالشتائم.

المصدر: وكالات