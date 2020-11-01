النيابة المصرية تكشف تفاصيل التحقيقات في واقعة اعتداء طفل على فرد شرطة

كشفت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، تفاصيل استجواب الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور بمنطقة زهراء المعادي في القاهرة ومالك السيارة التي كان يستقلها.

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وأعلنت النيابة العامة أنها قررت تسليم الطفل لأهله وإخلاء سبيل مالك السيارة بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وذكرت النيابة في بيان أنها كلفت أخصائيا اجتماعيا بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بدراسة الحالة الاجتماعية والنفسية للطفل المتهم وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرا أثبت فيه أن الطفل مدلل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.

وأشارت إلى أنها قررت في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الأخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير خط نجدة الطفل، لافتة إلى أنها قررت إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وأنه جارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.

وأوضحت النيابة أن تحريات الشرطة حول المقطع المتداول موضوع التحقيق أسفرت عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدي، ومالك السيارة التي كان يستقلها بالكشف عن بيانات لوحاتها المعدنية.

ناصر حاتم

المصدر: مصراوي