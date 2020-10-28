شركة صينية تأمر موظفيها بصفع أنفسهم (فيديو)

تخضع شركة صينية للتحقيق بعد اتهامها بإجبار موظفيها على صفع أنفسهم، حيث تظهر اللقطات المتداولة مجموعة من الموظفين راكعين على الأرض، ويرددون الشعارات ويعاقبون أنفسهم.

وقال صاحب العمل للصحفيين إن المقطع تم تسجيله خلال جلسة تدريبية تهدف إلى مساعدة موظفي المبيعات على بناء مرونتهم.

وقيل إن المقطع الذي تبلغ مدته 33 ثانية قد تم التقاطه مؤخرا في مدينة دونغقوان في جنوب الصين وشاركته صحيفة Southern Daily على موقع Weibo الشبيه بالتويتر يوم الأربعاء.

Chinese company 'orders its staff to slap themselves in the face repeatedly to build their resilience' https://t.co/QzPE2yIDb8 — Daily Mail Online (@MailOnline) October 28, 2020

ويظهر فيه صف من حوالي ثمانية رجال ونساء، جميعهم يرتدون ملابس سوداء، يقفون أمام مدربهم الفردي.

وشوهد واحد منهم على الأقل وهو يضرب وجهه مرات ومرات. وبدا أن آخرون يصفعون أيديهم على الأرض أو يضربون بقبضاتهم في الهواء.

المصدر: "ديلي ميل"