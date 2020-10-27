الولايات المتحدة... امرأة تطعن موظفا 27 مرة لطلبه منها ارتداء الكمامة

أعلنت شرطة شيكاغو، أن امرأة طعنت موظفا في متجر 27 مرة، فيما أمسكت به امرأة أخرى من شعره بعد أن طلب منهما ارتداء الكمامة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة كاري جيمس لصحيفة The Chicago Sun-Times أن الهجوم وقع حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الأحد في ويست سايد.

ودخلت امرأتان، جيسيكا هيل البالغة من العمر 21 عاما وجايلا هيل البالغة من العمر 18 عاما، المتجر واستقبلهما الموظف (32 عاما) وطلب منهما ارتداء الكمامة واستخدام معقم لليدين متاح عند الباب.

فما كان من الامرأتين إلا أن بدأتا بالصراخ على الموظف، وشرعت إحداهما بلكمه على صدره، ثم سحبت جيسيكا هيل سكينا من جيبها الخلفي وطعنته أكثر من 27 مرة بينما كانت تمسك به جايلا هيل من شعره، وقد نقل الى المستشفى وحالته حرجة.

كما ألقي القبض على الامرأتين في مكان الحادث بتهمة الشروع في القتل.

المصدر: "The Hill"