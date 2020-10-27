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السعودية.. وفاة الفنان الكوميدي الشعبي صالح الرزاق

مجتمع

السعودية.. وفاة الفنان الكوميدي الشعبي صالح الرزاق
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الفنان السعودي الراحل صالح الرزاق
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نقلت وسائل الإعلام السعودية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنان الكوميدي الشعبي صالح الرزاق، عقب معاناته مع المرض.

ونعى الناشطون الفنان الزراق، الذي وافته المنية في مستشفى الملك فهد.

وكتب أحد المغردين: "تأكدت وفاة نجم الكوميديا صالح الزراق.. الله يغفر له ويرحمه.. أنا الآن أمام بيتهم.. توفي في مستشفى الملك فهد اليوم العصر".

وأضاف: "كان يعاني من مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي ووصل إلى ضيق التنفس.. ومن يومين دخل المستشفى والله يغفر له ويرحمه".

المصدر: "وكالات"

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