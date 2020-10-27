السعودية.. وفاة الفنان الكوميدي الشعبي صالح الرزاق
نقلت وسائل الإعلام السعودية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنان الكوميدي الشعبي صالح الرزاق، عقب معاناته مع المرض.
ونعى الناشطون الفنان الزراق، الذي وافته المنية في مستشفى الملك فهد.
وفاة الفنان الكوميدي السعودي الشعبي " صالح الزراق " - رحمه الله - بعد معاناة مع المرض.— خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 27, 2020
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وكتب أحد المغردين: "تأكدت وفاة نجم الكوميديا صالح الزراق.. الله يغفر له ويرحمه.. أنا الآن أمام بيتهم.. توفي في مستشفى الملك فهد اليوم العصر".
وأضاف: "كان يعاني من مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي ووصل إلى ضيق التنفس.. ومن يومين دخل المستشفى والله يغفر له ويرحمه".
انا لله وانا اليه راجعون— هاشم سرور (@Hashem_S6) October 27, 2020
توفي اليوم ابن خالتي واخي الحبيب
صالح الزراق يرحمه الله بواسع رحمته لاحول ولا قوة الابالله pic.twitter.com/BurApD8hJG
#صالح_الزراق الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه .— S҈A҈D҈ 💔H҈E҈A҈R҈T҈ (@Sh2yel) October 27, 2020
واتمنى من اصحاب الخير والقلوب الرحيمه انهم ماينسون اهله من عطائهم واحسانهم .
انا لله وانا اليه راجعون . pic.twitter.com/MB7Rv5PSKy
المصدر: "وكالات"