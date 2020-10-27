السفير الياباني لدى القاهرة يتسلق نخلة في مزرعة "النوبارية" - صورة

أعرب السفير الياباني لدى القاهرة، نوكي ماساكي عن تأثره ودهشته، حين زار مزرعة فاكهة في "النوبارية" بمحافظة البحيرة، حيث تفقد المحاصيل المختلفة وتسلق نخلة بذات الطريقة المصرية.

وقال السفير: "قمت بزيارة لمزرعة فاكهة في النوبارية بمحافظة البحيرة. أحب شراء الفاكهة من الأكشاك أمام محطة مترو الأنفاق بالقاهرة، ولكن هنا يتم إنتاج الفاكهة للتصدير، ولقد تأثرت كثيرا بهذا الموقع الشاسع".

وأضاف، أن "المزرعة تقوم بزراعة محاصيل مختلفة بالتركيز على الموالح أو الحمضيات مثل العنب والنخيل والفراولة والخس وتصدرها إلى 57 دولة حول العالم".

وتابع: "البرتقال الذى قمت بقطفه وتذوقه ما زال قبل موسم الحصاد، ولكنه كان ذو نكهة غنية جدا". وأشار إلى أنه قام بزيارة مرافق الري الحديثة ووسائل مكافحة الآفات ومرافق الشحن، مبديا أعجابه بالإدارة الدقيقة.

وقال: "في موقع حصاد التمور، كان هناك شباب مصري يتسلق أشجار النخيل بمهارة، لذا حاولت أنا أيضا تسلقها، من خلال هذه الزيارة".

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المصدر: "اليوم السابع"