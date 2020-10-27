مصر.. الحكم على فتاة "التيك توك" بالحبس لسنتين

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، على المتهمة هدير الهادي، بالحبس لمدة سنتين، وبغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري.

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واتهمت المحكمة الفتاة، بالتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع، على خلفية فيديوهات نشرتها الهادي على صفحتها عبر تطبيق "تيك توك"، واعتبرت السلطات المصرية، أن الفيديوهات فاضحة، وتخدش الحياء، ومخالفة لقيم وعادات المجتمع، وتظهر أعمال منافية للآداب العامة.

وأفادت المصادر، بأن المتهمة تعرضت للانهيار من البكاء، ولحالة من الاغماء، فور صدور الحكم .

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الهادي، في شقة بمنطقة أوكتوبر، استأجرتها الفتاة قبل أشهر، وجاء ذلك في إطار تعاون وزارة الداخلية مع النيابة العامة، في استهداف كل من يذيع أو ينشر من فيديوهات "إباحية"، ومحاسبة مرتكبها، حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

هدير الهادي

المصدر: "بوابة الأهرام"