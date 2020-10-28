خبير روسي: 10 % من الروس غير مقتنعين بخطورة فيروس كورونا

يعتبر 25 – 30% من الروس أن خطر تفشي فيروس كورونا هو أمر مبالغ فيه وأن مرض "كوفيد - 19" في واقع الأمر ليس خطيرا.

أما 10% من الروس فيرفضون خطورة "كوفيد – 19" ويتراجعون عن مراعاة أية توصيات متعلقة بالحجر الصحي.

أعلن ذلك الباحث في مركز "ليفادا" الروسي نتيجة استطلاع رأي المواطنين.

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وأشار الخبير إلى أن استطلاع الرأي الذي أجراه المركز أظهر "المنشقين" عن "كوفيد" ضمن مختلف الأعمار وفئات المجتمع، بمن فيهم الشباب والمسنون على حد سواء.

وقال موقع NEWS.Ru الروسي إن هؤلاء لديهم صفة مشتركة واحدة وهي عدم مشاهدة التلفزيون وتلقي كل المعلومات عن طريق الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هيئة "روس بوتريب نادزور"(الرقابة على الاستهلاك) كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد نظام ارتداء أقنعة الوجه منذ 28 أكتوبر في كافة أنحاء روسيا. ويقضي هذا النظام بارتداء أقنعة الوجه في كل الأماكن العامة حيث يجتمع أكثر من 50 شخصا في وقت واحد وكذلك في أماكن ركن السيارات والمصاعد.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك)، آنا بوبوفا قولها إن ضرورة ارتداء أقنعة الوجه ستزول مع تطعيم غالبية الموطنين بلقاح سيحميهم ضد فيروس كورونا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا