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زوجان فلسطينيان يستبدلان حفل الزفاف بعمل إنساني

مجتمع

زوجان فلسطينيان يستبدلان حفل الزفاف بعمل إنساني
Reuters Kai Pfaffenbach
يدا زوجين يلبسان المحابس
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ألغى الزوجان الفلسطينيان من مدينة أم الفحم داخل اراضي 48، أنس وريهام إغبارية، حفل زفافهما، ووزعا أكثر من 400 طرد غذائي، للعائلات المحتاجة.

زوجان فلسطينيان يستبدلان حفل الزفاف بعمل إنساني
twitter

زوجان فلسطينيان يستبدلان حفل الزفاف بعمل إنساني
twitter

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وأشار الزوجان، إلى أنهما قاما بهذه الخطوة، تفاديا لجائحة كورونا، وللخطر الذي سيشكله حفل الزفاف، في المساهمة بانتشار الفيروس.

وقررا بدلا من دفع هذه التكاليف الكبيرة، في ظل هذه الأوضاع الصعبة، أن يوزعا حصصا غذائية للأسر المحتاجة.

وقال الزوجان إن "هذه الخطوة جاءت بعد التفكير خارج الصندوق، فبالرغم من أن حفل الزفاف مهم وجميل، ولكن عمل الخير أيضا أجمل"، ولفتا إلى أن الزفاف هو من أجل إشهار الزواج، وبسبب الظروف، شاركتهم العائلة فقط هذه المناسبة، وعبر توزيع الطرود الغذائية، أرادوا أن تشاركهم العائلات المحتاجة هذه الفرحة بدعواتهم.

زوجان فلسطينيان يستبدلان حفل الزفاف بعمل إنساني
twitter
زوجان فلسطينيان يستبدلان حفل الزفاف بعمل إنساني
twitter

المصدر: "وكالات"

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