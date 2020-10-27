برلماني روسي يشدد على طواعية تطعيم سكان روسيا

أعلن نائب مجلس الدوما (البرلمان الروسي) والعضو في لجنة حماية الصحة، أليكسي كوريني، أن مجلس الدوما لا يدرس مسألة التطعيم الجماعي لسكان روسيا ضد "كوفيد – 19".

ولا يمكن أن يتحقق ذلك، حسب البرلماني، إلا إذا هدد الفيروس حياة عدد كبير من الناس.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به اليوم لإذاعة "سبوتنيك" الروسية.

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وأعاد البرلماني إلى الأذهان أن "كوفيد – 19" لا يشكل خطرا كهذا على حياة الناس. لذلك فإن مجلس الدوما لا ينظر إلى احتمال التطعيم الجماعي، بصفته خطوة طارئة قاسية تطال حقوق الإنسان وحريته المتعلقة باتخاذ قرار.

وأشار إلى أن بلدانا متحضرة لم يسبق لها أن استعانت باتخاذ مثل هذه الإجراءات. ولا يمكن تطبيقها إلا في حال تعرض حياة عدد كبير من الناس لمخاطر جدية. وقال البرلماني إن التطعيم هو قرار يتخذه كل إنسان طوعا.

وأضاف أن التطعيم الإجباري يعتبر أمرا مستحيلا من نواح تنظيمية واجتماعية وطبية.

يذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، الذي انتقل الآن إلى نظام العزلة الذاتية لإصابة أحد ذويه بالفيروس التاجي أعلن في وقت سابق أن عملية تطعيم سكان روسيا ضد فيروس كورونا ستكون طواعية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا