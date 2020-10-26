بشروط استثنائية.. السعودية تطلق "مسار التميز للابتعاث" مع 70 جامعة عالمية

أطلقت السعودية "مسار التميز للابتعاث"، وهو أحد مسارات برنامج يرعاه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للابتعاث الخارجي، بشروط وضوابط استثنائية.

وأوضح وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، أن "المسار يأتي بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية، ويشتمل على 32 تخصصا في 70 جامعة حول العالم، لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وفق رؤية البلاد 2030".

وأكد آل الشيخ، أنه "يلبي احتياجات القطاعات الحكومية من الكوادر البشرية، ويعكس دور وزارة التعليم في المشاركة والتكامل مع تلك القطاعات".

وقال: "هو لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية تستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية مستقبلا، وإتاحة الفرصة للسعودي للمنافسة عالميا بقدراته وإمكاناته العلمية والبحثية".

واعتبر خبراء قطاع التعليم أن "المسار يمتاز بالمرونة العالية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه برامج الابتعاث السابقة، حيث لا يشترط عمرا محددا للتقديم، ولا يشترط امتداد التخصص على المتقدمين للدراسات العليا".

ويمتاز "مسار التميز للابتعاث"، بأن التقديم الإلكتروني عليه متاح طوال العام، وليس محصورا بفترة زمنية محددة، وقد بدأ التقديم أمس الأحد، عبر منصة "سفير".

ويضم المسار عددا من التخصصات النوعية، مثل: العلاقات الدولية، والرياضة، وعلوم البحار، والأمن الوطني، والعدالة الجنائية، والإعلام وعلوم الاتصال، وغيرها.

ويضع المسار بعض الشروط، منها حصول المتقدم على قبول مباشر غير مشروط، والالتزام بالتخصصات والجامعات المحددة، وأن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية، وأخيرا، الانتظام في الدراسة.

المصدر: "الشرق الأوسط"