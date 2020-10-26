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العراق..المعنفات ينشرن حبلا من الألبسة النسوية بطول 5 كم - (صور)

مجتمع

العراق..المعنفات ينشرن حبلا من الألبسة النسوية بطول 5 كم - (صور)
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نشرت ناشطات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق اليوم الاثنين، ملابس نساء معنفات على حبل طوله 5 كيلومترات في محاولة لتسليط الضوء على قضيتهن.

وتهدف هذه الحملة حسب الناشطات القائمات عليها، إلى "إظهار حجم العنف الذي تتعرض له النساء في البلاد.

العراق..المعنفات ينشرن حبلا من الألبسة النسوية بطول 5 كم - (صور)

وجمعت الناشطات وبينهن الفنانة تارا عبد الله صاحبة الفكرة، ملابس 100 ألف امرأة وفتاة معنفة.

العراق..المعنفات ينشرن حبلا من الألبسة النسوية بطول 5 كم - (صور)

ووثقت وزارة الداخلية العراقية أكثر من 5 آلاف حالة عنف أسري في البلاد خلال النصف الأول من العام 2020.

 

العراق..المعنفات ينشرن حبلا من الألبسة النسوية بطول 5 كم - (صور)

المصدر: RT

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