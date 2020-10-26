الفنانة هالة صدقي تثير الجدل باستعانتها بكلبة في مهرجان "الجونة" السينمائي

أثارت الفنانة المصرية هالة صدقي الجدل بين متابعيها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بعد سخريتها من إطلالات فنانات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت الممثلة صورة تعبر عن سخرية مستخدمي "السوشيال ميديا"، لكلبة ترتدي جوربا نسائيا وكتبت عليها: "من مهرجان الجونة".

وردت صدقي على عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدها البعض، فيما هلل لها البعض الآخر، وقالت: "أهل الجونة كلها بتتشيك حتى كلابهم، لأنها بلد شيك ليس لها علاقة بأي حد".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان "الجونة" السينمائي الجمعة الماضي ليكون بذلك أول مهرجان سينمائي يقام حضوريا بالمنطقة العربية، منذ إعلان تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "وكالات"