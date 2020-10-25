مصمم فستان ياسمين صبري في الجونة: مصنوع من 300 ألف حبة كريستال

كشف جين بير مصمم إطلالة الفنانة ياسمين صبري، أن الفستان صمم خصيصا لها للظهور في مهرجان الجونة، وقال إنه "معمول مخصوص لياسمين، ومستوحى من مجموعتنا الجاية لشهر نوفمبر 2021".

وعن تفاصيل التصميم، أضاف لـ"هُن": "الفستان اتصمم في 200 ساعة كاملة، من أفضل أنواع الأقمشة، ومصنوع من أكتر من 300 ألف حبة سواروفسكي كريستال ياباني".

وعن لون الفستان الأزق، أكد أنه يتكون من 5 ألوان وليس لونا واحدا فقط، كما اعتقد البعض: "الفستان من 4 درجات أزرق ولون بنفسجي، علشان يغير لونه مع الإضاءة والصور".

وبإطلالة زرقاء لامعة، بدت فيها بشكل مميز على السجادة الحمراء، خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بقوة خلال فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء الجمعة.

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ياسمين تألقت بفستان أزرق تميز بأنه "أوف شولدرز" ولامع، كما أنه منقوش وبحزام رفيع، من توقيع "Jean Pierre Khoury"، مع تسريحة شعر انسيابية.

واعتمدت الفنانة على "كوليه" من الألماس مرصع بالأحجار الكريمة ذات اللون الأزرق.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر:RT