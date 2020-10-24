روسيا.. أنباء عن مقتل والد السائق الروسي الأول في سباق "فورمولا 1"

تم العثور في منطقة فيبورغ بضواحي مدينة بطرسبورغ الروسية على جثة ألكسندر بيتروف، رجل الأعمال والنائب في المجلس البلدي مقتولا في بيته، حسب مصدر مطلع اليوم السبت.

وقال المصدر إنه عثر على الجثة في محل إقامة القتيل وعليها آثار طلق ناري.

وأفادت القناة 5 التلفزيونية الروسية بأنه وفقا لإحدى الفرضيات فقد قتل ألكسنرد بيتروف على يد قناص.

يذكر أن ألكسندر بيتروف هو والد فيتالي بيتروف السائق الروسي الأول لسباق "فورمولا 1".

وكان ألكسندر بيتروف شريكا في عدد من المصانع الكبيرة وعضوا في المجلس البلدي لمدينة فيبورغ.

المصدر: إنترفاكس + تاس