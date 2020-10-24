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مصر.. وزيرة الهجرة تتواصل مع طفل مصري فاز بجائزة "شخصية العام" بالنمسا - صور

مجتمع

مصر.. وزيرة الهجرة تتواصل مع طفل مصري فاز بجائزة
الطفل المصري ميسرة محمود
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هنأت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، الطفل ميسرة على فوزه بلقب "شخصية العام 2020" في النمسا، نتيجة جهوده وإطلاقه مبادرة لمساعدة كبار السن في ظل كورونا.

وأعربت عن "فخرها بأبناء المصريين بالخارج، وما يضربونه من أمثلة رائعة في خدمة من حولهم"، مؤكدة أن "جائحة كورونا أظهرت نقاء معدن المصريين بالخارج، وشهامتهم في مواقف كثيرة".

وتابعت: "المستشار النمساوي سباستيان كورتس، سلم ميسرة محمود ابن محافظة سوهاج بصعيد مصر، الجائزة والتي تمنحها جريدة (دي بريسه) تقديرا لنشاطه في العمل العام".

وأسس ميسرة مبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بمعية عدد من زملائه لمساعدة الأشخاص كبار السن في تلبية احتياجاتهم في مدينة فيينا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

مصر.. وزيرة الهجرة تتواصل مع طفل مصري فاز بجائزة

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مصر.. وزيرة الهجرة تتواصل مع طفل مصري فاز بجائزة
مصر.. وزيرة الهجرة تتواصل مع طفل مصري فاز بجائزة

وطلبت وزيرة الهجرة المصرية من ميسرة دعوة أصحابه في النمسا لزيارة مصر والتعرف على تاريخها وحضارتها من خلال مبادرة "منتديات الجيل الثاني"، والتي تنظمها الوزارة.

ناصر حاتم - القاهرة

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