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حطّاب كفيف يثير موجة تعاطف واسعة في السعودية (فيديو)

مجتمع

حطّاب كفيف يثير موجة تعاطف واسعة في السعودية (فيديو)
Reuters
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أثار حطّاب سعودي كفيف من مدينة الدمام موجة تعاطف واسعة في المملكة، إذ رصد مقطع فيديو معاناة الرجل الذي يعمل في مهنة بالغة الخطورة، بسبب حاجته للمال.

ويعمل محمد عسيري، أو أبو خالد كما يناديه المقربون منه، في تقطيع جذوع الأشجار الكبيرة بفأس يدوي، ومن ثم يلفها في حزم لتكون جاهزة للبيع وتدر عليه دخلا ماديا لم يجد بديلا له فيما يبدو، لتوفير متطلباته، بما في ذلك علاج ابنه المصاب بفشل كلوي.

وأظهر مقطع فيديو الخطورة التي يواجهها عسيري، حيث يتوجب عليه الضرب بقوة على جذوع الأشجار، بينما يمنعه فقدان بصره من تركيز ضرباته القوية تلك، بحيث لا يصيب يده أو أي جزء آخر من جسده

وصور خالد المشيقح، مدير جمعية المكفوفين بمنطقة القصيم "مبصرون"، مقطع الفيديو لمواطنه الكفيف، بهدف لفت الأنظار لمعاناته، قبل أن يجد موجة تعاطف واسعة.

وتقدم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، المتعاطفين مع عسيري، وبدأ بالبحث عن طريقة للوصول إليه لتقديم المساعدة له.

ولم تتضح بعد قيمة وطبيعة المساعدات التي سيحصل عليها الحطّاب الكفيف، وما إذا كانت ستوفر له دخلا شهريا يغنيه عن مهنته الخطرة في تقطيع الحطب.

المصدر: إرم نيوز

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