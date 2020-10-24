أرنولد شوارزنيغر يخضع لجراحة في القلب

قال حاكم ولاية كاليفورنيا السابق الممثل السينمائي الأمريكي من أصل نمساوي أرنولد شوارزنيغر، يوم أمس الجمعة، إنه خضع لعملية استبدال الصمام الأبهري في القلب.

وذكر الممثل، البالغ من العمر 73 عاما، في تغريدة على "تويتر": "تم إجراء العملية الجراحية في عيادة كليفلاند (أوهايو)".

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA — Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020

وأضاف: "بفضل الفريق في عيادة كليفلاند، لدي الآن صمام أبهر جديد بالإضافة إلى الصمام الرئوي بعد الجراحة السابقة. أشعر بالارتياح وقد تجولت بالفعل حول كليفلاند لرؤية التماثيل الرائعة في المدينة".

ويسمح الصمام الأبهري للدم بالتدفق من البطين الأيسر للقلب إلى الشريان الأورطي. وحدوث أي خلل في عمله الطبيعي، محفوف بعواقب قلبية وخيمة. ولتجنب ذلك، يتم تغيير الصمام.

المصدر: تاس