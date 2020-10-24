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أرنولد شوارزنيغر يخضع لجراحة في القلب

مجتمع

أرنولد شوارزنيغر يخضع لجراحة في القلب
Reuters
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قال حاكم ولاية كاليفورنيا السابق الممثل السينمائي الأمريكي من أصل نمساوي أرنولد شوارزنيغر، يوم أمس الجمعة، إنه خضع لعملية استبدال الصمام الأبهري في القلب.

وذكر الممثل، البالغ من العمر 73 عاما، في تغريدة على "تويتر": "تم إجراء العملية الجراحية في عيادة كليفلاند (أوهايو)".

وأضاف: "بفضل الفريق في عيادة كليفلاند، لدي الآن صمام أبهر جديد بالإضافة إلى الصمام الرئوي بعد الجراحة السابقة. أشعر بالارتياح وقد تجولت بالفعل حول كليفلاند لرؤية التماثيل الرائعة في المدينة".

ويسمح الصمام الأبهري للدم بالتدفق من البطين الأيسر للقلب إلى الشريان الأورطي. وحدوث أي خلل في عمله الطبيعي، محفوف بعواقب قلبية وخيمة. ولتجنب ذلك، يتم تغيير الصمام.

المصدر: تاس

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