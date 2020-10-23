البرلمان الروسي يقدم اقتراحا لحث المواطنين على ارتداء أقنعة الوجه

أعلن نائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، ياروسلاف نيلوف، أن جزءا من المواطنين الروس يتجاهل توصيات الأطباء ولا يرتدي أقنعة الوجه والقفازات في الأماكن العامة.

وقال إن هناك سبيلا فعالا لجعل المواطنين يرتدون أقنعة الوجه والقفازات.

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وحسب البرلماني فإن السلطات لا تأخذ بالحسبان الجانب المالي للمشكلة وقال إن المواطنين بحاجة إلى مساعدة مادية.

وأوضح قائلا:" نقترح أن تضمن السلطات المحلية إمكانية الحصول على الكمامات والقفازات مجانا حيث يمكن أن توزع المتاجر وقاعات الرياضة والمقاهي وما إلى ذلك وسائل الوقائية الفردية مجانا على المواطنين عند زيارتهم لتلك الأماكن العامة.

فيما يتعلق بالمعقمات يمكن تشجيع المواطنين على استخدامها، حسب البرلماني، عن طريق نشر دعاية تجارية وصحية دائمة قادرة على إقناع الجميع بضرورة استخدامها بمن فيهم المتقاعدون الذين يتجاهلون توصيات الأطباء في أغلب الأحيان.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية أفادت اليوم بأن اختبار كشف فيروس كورونا لدى رئيس حزب "روسيا العادلة" في مجلس الدوما، سيرغي ميرونوف، أظهر نتيجة إيجابية ما أجبر البرلماني على الانتقال إلى العزلة الذاتية. كما انتقل أمس إلى العزلة الذاتية وزير الصحة الروسي، ألكسندر موراشكو، بعد إصابة أحد أقربائه بفيروس كورونا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا