في الذكرى المئوية الأولى.. كيف منع ضابط روسي الألمان من الاستيلاء على ريغا؟

قام أسطول البلطيق الروسي في 22 أكتوبر 1915، بتنفيذ عملية إنزال برمائية في رأس دومسنيس على البلطيق.

وتسللت مجموعة الإنزال الروسية، في مؤخرة القوات الألمانية، مما ساهم في تعطيل الهجوم الألماني على مدينة ريغا التي كانت ضمن الإمبراطورية الروسية. وقاد العملية المقدم البحري بافيل شيشكو - أحد هؤلاء الأبطال المتواضعين الذين على أكتافهم بقيت الدولة الروسية قائمة وموجودة طوال قرون عديدة.

ولد بافيل أوتونوفيتش شيشكو في 16 يوليو 1881 في مدينة دفينسك (الآن دوغافبيلس، في لاتفيا)، في عائلة عسكري محترف، ووصل والده لاحقا إلى رتبة لواء متقاعد في سلاح المدفعية.

في بداية الحرب العالمية الأولى، خدم بافيل شيشكو على متن الطراد "بايان". تلك السنة لم تكن موفقة بالنسبة لروسيا - أدى "التراجع الكبير" للجيش الروسي إلى وقوع المناطق الغربية من الإمبراطورية تحت احتلال الألمان بما في ذلك كورلانديا. في أغسطس 1915، حاول الأسطول الألماني اقتحام خليج ريغا. انتهت المحاولة بالفشل، لكن التهديد بالاستيلاء على ريغا من الأرض ظل جديا. في مثل هذه الظروف المقلقة، احتاجت القيادة الروسية لخدمات البحارة الشجعان.

أفاد استطلاع، بأن الألمان يعدون لهجوم كبير بالقرب من ريغا – وتمكن الألمان، بعد قتال من الاستيلاء على بلدة كيميرن (كيميري الآن) بالقرب من ريغا، ولكن مدفعية السفن الروسية قصفتهم بشدة وبعد ذلك هاجمت المشاة البحرية الروسية وتمكنت من القضاء على العدو وطرده من كيميرن.

بعد ذلك، قررت القيادة الروسية، تنفيذ عملية إنزال على الساحل الذي يحتله العدو - لإجبار الألمان على سحب جزء من قواتهم من الاتجاه الرئيسي. لهذا الغرض، تم إرسال مجموعة بحرية ضمت البارجة "سلافا"، وعدة زوارق حربية وعدة مدمرات.

في صباح يوم 22 أكتوبر من ذلك العام، ظهرت سفن حربية روسية في أقصى الطرف الشمالي لشبه جزيرة كورلانديا، بشكل مفاجئ للعدو. وقصفت الطائرات البحرية الروسية تحصينات العدو، وشاركت بالقصف مدافع السفن. بعد ذلك بدأ إنزال قوة تتألف من سريتين - فقط 490 شخصا مع ثلاثة مدافع رشاشة.

وقاد قوة الإنزال المقدم البحري بافل شيشكو. وبعد النزول على البر دخلت القوة الروسية، في قتال عنيف مع قوة ألمانية تتمركز هناك. في ذلك النزال فقد الألمان أكثر من 100 عنصر، قتل 43 منهم. وتم تدمير جميع المنشآت العسكرية الألمانية المجاورة. ولم تزد خسائر الجانب الروسي على 4 بحارة فقط أصيبوا بجروح جدية. وبذلك تمكنت هذه القوة الروسية من منع الألمان من مواصة طريقهم إلى ريغا.

المصدر: vz.ru