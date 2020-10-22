ظهور ملفت لإعلامية مصرية بعد خضوعها لعملية صعبة (فيديو)

قالت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، في أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية معقدة في لندن: "هوا مصر حاجة تانية"، وعبّرت عن رغبتها في العودة بأسرع وقت.

جاء ذلك الظهور على القناة الرسمية لوهبة على موقع "يوتيوب" في مقطع فيديو مدته 9 دقائق، بعنوان "زهقت ومش قادرة خلاص"، قالت فيه الإعلامية المصرية إنها تتفهم من يوجد خارج مصر بغرض الدراسة أو العمل، لكن الوجود في مصر بالنسبة لها هو غاية ما تتمناه الآن.

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وأعلنت الإعلامية البارزة عن رغبتها في السفر، على الرغم من طلب الأطباء في لندن بقاءها في بريطانيا لحين التعافي بشكل كامل. كما أعربت عن اعتزامها المشاركة في فعاليات خاصة بمرض السرطان، تتحدث فيها عن تجربتها، وتستضيف أخصائيين للحديث عن المرض.

وكانت وهبة قد أعلنت أنها تعاني من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، وليست حالة نادرة كما قالت سابقا، وإنما حالة في غاية الصعوبة.

المصدر: يوتيوب