مصر.. تأجيل جلسة محاكمة وزيري في قضية استيلائه على أموال هيفاء وهبي

كشف ياسر قنطوش محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تطورات جديدة في قضية مدير أعمالها الملحن محمد وزيري، لاتهامه بخيانة الأمانة والاستيلاء على أموال وهبي، وذلك لثبوت الواقعة عليه.

إقرأ المزيد

وقال قنطوش في تصريح خاص لموقع "القاهرة 24"، إن أولى جلسات محاكمة وزيري كانت يوم الاثنين الماضي، وتم تأجيلها إلى 9 إلى نوفمبر المقبل، لإعلان بالدعوى المدنية عن الأضرار المادية والأدبية، ومع استمرار حبس المتهم.

وألقت الشرطة القبض على مدير أعمال النجمة اللبنانية بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية قد حررت محضرا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضي، ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد (الشهير بمحمد وزيري) اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية