مدون فيديو روسي يضرب فتاة على الهواء مباشرة

ربما سترفع شرطة موسكو دعوى قضائية ضد المدون، أندريه بوريم المعروف بـ Mellstroy بتهمة إلحاق إصابات جسدية متوسطة الخطورة بشخص آخر.

وذلك في حال أثبت الأطباء كسر فك فتاة تعرضت للضرب على يديه.

أعلن ذلك رئيس جمعية محامي موسكو، ألكسندر غريباكوف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن شرطة موسكو تجري حاليا تحريات بشأن ملابسات جنحة ضرب فتاة في مجمع "موسكو سيتي" التجاري حيث ضرب المدون، أندريه بوريم، فتاة على وجهها فوق الطاولة ونقل الحدث على "يوتيوب" بثا مباشرا.

وقالت الفتاة في مدوناتها على شبكات التواصل الاجتماعي إن المدون الذي ضربها كسر فكها.

وأوضح المحامي أن المادة 112 للقانون الجنائي الروسي " إلحاق أضرار جسدية متوسطة الخطورة بصحة شخص آخر" تقضي بسجن المتهم لمدة 5 أعوام.

وأضاف أن الشرطة يجب أن تدرس مقطع الفيديو للحادث وكل ما يتعلق به من الحقائق، بما في ذلك أقوال شباب حضروا الواقعة التي يمكن أن تزداد خطورة في حال إثبات ارتكابها انطلاقا من الكراهية تجاه فئة اجتماعية معينة.

واستطرد المحامي قائلا:" يبدو أن مدون الفيديو يشغل الكاميرا ويفعل كل ما يحلو له، ثم ينسى ما فعل ويذهب إلى البيت دون أن يهتم بآثار ما ارتكب من الجنح ".

المصدر: نوفوستي