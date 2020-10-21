مصرف عراقي يمنح قرضاً للموظفين المتزوجين مرتين

في خطوة "غريبة" أعلن مصرف الرشيد العراقي، اليوم الاربعاء، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي: "تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية، على الا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الاولى".

وأضاف ان "السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين، وبكفالة كفيل بشرط ان يكون موظفا على الملاك الدائم، وأن لا تقل خدمته عن سنتين، علما ان مبلغ السلفة 10 ملايين دينار".

الدولار= حوالي 1250 دينار

المصدر: وكالات