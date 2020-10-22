الإحصاء: 20 % من الروس يرفضون المشاركة في سهرات رأس السنة

أبدى 13% من الروس جاهزيتهم للمشاركة في سهرات رأس السنة في حال لم تفرض الحكومة حظرا على الاجتماعات والفعاليات الجماهيرية.

أظهر ذلك استطلاع رأي المواطنين الذي أجراه مصرف "أوتكريتي" الروسي. أما ما يزيد عن 20% من المواطنين فيفضلون الامتناع عن المشاركة في الاحتفالات خشية الإصابة بالفيروس التاجي.

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ويتميز سكان موسكو (29%) وسكان شمال القوقاز (28%) بحذر بالغ تجاه تلك الاحتفالات.

أما نسبة سكان منطقة الشرق الأقصى الروسي ومنطقة الأورال الذين يفضلون الجلوس في البيت في عيد رأس السنة فلا تتجاوز 15%.

ويفضل 2% من الروس قضاء عيد رأس السنة خارج روسيا.

بينما هناك نسبة 31 % من المواطنين الروس ليست لديهم وجهة نظر ثابتة بهذا الشأن.

أما 36% من الروس فيأملون بعودة الحياة إلى مجراها الروتيني بحلول عام 2021 كما كان قبل اندلاع وباء "كوفيد – 19".

ويعتقد 12% من الروس أن الوباء سيتلاشى من تلقاء نفسه بحلول عام 2021. أما 9% فيعلقون آمالهم على عملية التطعيم. فيما أعلن 41% من المشاركين في استطلاع الرأي أن الوباء لن ينتهي عام 2021.

يذكر أن استطلاع الرأي أجري في 16 – 19 أكتوبر ضمن ألف مواطن روسي تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا