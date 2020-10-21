فان دام ينقذ جروا من فصيلة شيواوا

قام الممثل السينمائي البلجيكي، جان كلود فان دام، بمساعدة جرو من فصيلة شيواوا عمره ثلاثة أشهر، وأنقذه من القتل الرحيم، الذي هدد الكلب الصغير، بسبب مشاكل في الوثائق.

وقالت صحيفة "غارديان"، إنه تم إحضار هذا الجرو، واسمه رايا، من بلغاريا إلى صاحبه الجديد في النرويج في سبتمبر، لكن سلطات الرقابة البيطرية النرويجية لم تسمح بتسجيله بسبب الوثائق المزورة.

وحاول النرويجيون، إعادة الحيوان إلى بلد المصدر، لكن بلغاريا رفضت قبوله، مشيرة إلى قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بنقل الحيوانات. ونتيجة لذلك، خيم شبح الموت فوق الجرو البائس، لكن الممثل البلجيكي المعروف تدخل لإنقاذه.

وأطلق حملة لدعم الجرو، ونشر مقطع فيديو على الانترنت، شرح فيه الموقف أثناء حمله لكلب من فصيلة الشيواوا.

وقال الممثل مخاطبا الجانب النرويجي: "أرجوكم، بمناسبة عيد ميلادي، تغيير قراركم . أجل، لقد ارتكبوا الخطأ، لقد أخطأوا في تنظيم الأوراق المرفقة ... لكن هذا لا يجوز أن يصبح ذلك سببا لقتل هذا الجرو الصغير".

في النهاية، وافقت السلطات البلغارية على إعادة الكلب. وسيخضع الجرو للفحص الطبي المطلوب، وبعد ذلك سيكون من الممكن إرساله إلى صاحبه الجديد.

المصدر: نوفوستي