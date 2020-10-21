هاري وميغان يحذران من "أزمة الكراهية" في الانترنت

تحدث الأمير البريطاني هاري، وزوجته دوقة ساسيكس ميغان ماركل، عن حملتهما ضد الكراهية والخطاب السلبي في الإنترنت، محذرين من "أزمة كراهية عالمية" تؤثر على الصحة النفسية للبشر.

وقال الأمير هاري في مقابلة مع خبراء، جرت خلال ندوة على الإنترنت في إطار برنامج Time100 Talks لمجلة "تايم"، إن "هذه هي أزمة عالمية من الكراهية والتضليل، وأزمة صحية عالمية".

من جهتها، شددت ميغان على أهمية جعل التواصل عبر الإنترنت "سليما أكثر" للجميع. وقالت: "هذه ليست قضية الصحة النفسية أو السلامة العاطفية فقط. إنها قضية إنسانية، وكل ما يحدث لنا في الإنترنت يؤثر علينا بشكل كبير خارج الإنترنت".

إقرأ المزيد

يذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل أطلقا حملتهما لتفعيل التعاطف ونبذ الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي في الإنترنت.

وكانت ميغان قد قالت في وقت سابق إنها اضطرت لإغلاق كافة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل "الحفاظ الذاتي"، مشيرة إلى أنها كانت الشخصية الأكثر عرضة للاستفزازات و"الترولينغ" على الإنترنت في عام 2019.

المصدر: رويترز