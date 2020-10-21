السجن 20 سنة لجزائريين تعلما زراعة المخدرات عبر الإنترنت

أصدرت محكمة الجنايات بمدينة أم البواقي الجزائرية، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن 20 سنة في حق شابين اتهما بزراعة نبات القنب الهندي، ودانت شريكا لهما بالحبس ثلاث سنوات.

وأفادت صحيفة "الشروق" بأن القضية تعود إلى 21 مارس 2019 حين قامت الشرطة بتفتيش بيت عائلة أحد المتهمين، حيث عثرت على 68 نبتة من القنب الهندي، ومنظارين وجهاز كمبيوتر شاهد من خلاله فيديوهات حول كيفية زراعة الكيف، من زرع وغرس البذور إلى متابعة نموها في حديقة منزله العائلي.

وحسب محاكمة الثلاثاء، فإن التحقيقات أكدت أن ما وجد عند المتهم هي بذور القنب الهندي المخدرة.

وأوقعت أسئلة القاضي الجاني الرئيسي وشريكه في تضارب في تصريحاتهما، وهو التناقض نفسه في التصريحات التي أدليا بها لدى قاضي التحقيق، ليتم الكشف لاحقا بأن المتهم الرئيسي مدان في خمس قضايا سابقة غالبيتها تتعلق بالمخدرات.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية