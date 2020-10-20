الاعتداء جنسيا على طفلة مصرية بألمانيا.. والقنصلية تتابع الواقعة

أكدت مصادر دبلوماسية لموقع "صدى البلد" المصري أن قنصلية مصر بمدينة فرانكفورت الألمانية تتابع واقعة الاعتداء الجنسي على طفلة مصرية بألمانيا منذ عدة أيام بعد إبلاغ الأسرة.

وتابعت المصادر أن القنصلية على اتصال بوالد الطفلة وتقدم للأسرة الدعم والمساندة مع عدد من أبناء الجالية.

وأشارت إلى أن الحادث وقع في حضانة بمدينة كوبلنس، وأن والد الفتاة مصري الجنسية ووالدتها مغربية.

وأوضحت المصادر أن تحركات القنصلية تأتي في إطار ضمان معاقبة مرتكبي الواقعة التي أحدثت جدلا كبيرا فى البلاد بسبب تكرارها مع عدد كبير من الأطفال في دار الحضانة نفسها.

وفي واقعة مؤسفة، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة مغربية متزوجة من مصري تتحدث عن تعرض ابنتها لاعتداء جنسي، مشيرة إلى أن ما حدث مع طفلتها يمكن أن يحدث لأطفال آخرين، وأن هناك عائلات تعرض بالفعل أطفالها لاعتداء جنسي في الحضانة ذاتها.

وذكرت الأم أنها لاحظت أن ملابس ابنتها غير مهندمة، كما أن شعرها غير مصفف، وأنها سألت المعلمة، فأجابت بأنها لا تعرف حتى حاولت مع ابنتها وجاوبت عما حدث بالكامل داخل الحضانة من اعتداء.

وأشارت الأم، من خلال الفيديو، إلى أن المعلمة طلبت من ابنتها الذهاب إلى غرفة في الحضانة بعد خلع ملابسها وارتداء أخرى، وأن تفعل ما يأمرها به رجل بداخل الغرفة وهو الذي اعتدى عليها جنسيا، حيث أمرها بخلع سروالها.

وأوضحت أن الطفلة حكت لها أنها تنام لفترات طويلة، حيث كانوا يقومون بتخديرها، ويأمرونها بتناول حلوى بطعم حار وغريب.

وقالت الطفلة لأمها إن هناك ممارسة للجنس الجماعي في الحضانة، وتصوير أفلام إباحية وعمل حركات جنسية على السرير والأرض، كما تم الاعتداء عليها من أكثر من رجل.

المصدر: صدى البلد