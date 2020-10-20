وسائل إعلام: انتحار زوجة مطرب عراقي رميا بالرصاص

نقلت وسائل إعلام عراقية، عن مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، بأن زوجة الفنان العراقي جلال الزين، انتحرت في شقتها بحي المنصور الراقي وسط العاصمة بغداد.

وأوردت مواقع عراقية خبراً، بأن "نور كاظم، وهي زوجة المطرب جلال الزين، من مواليد 1995، انتحرت بإطلاق النار على نفسها بواسطة سلاح كلاشنكوف".

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام، فإن العلاقة بين الفنان جلال الزين وزوجته لم "تكن مستقرة" خلال الأشهر الأخيرة، بسبب "عدم رضاها على سهر زوجها في النوادي الليلية والغناء فيها، وأنها كانت تطلب منه أن يكتفي بحفلات الأعراس".

يذكر أن جلال الزين هو فنان عراقي من مواليد 1989، ولديه العشرات من الأغاني العراقية المعروفة بـ"الأغاني السريعة".

المصدر: وسائل إعلام