غرامة مالية قدرها 400 يورو بسبب قبلة في ميلانو الإيطالية

فرضت شرطة مدينة ميلانو الإيطالية غرامة مالية على رجل وامرأة بسبب "التقبيل" والعناق في أحد الشوارع، بعد أن نزعا الأقنعة الطبية الواقية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، أوقف ضباط الشرطة شابا إيطاليا مع فتاة كانا في طريقهما إلى مطعم، وقاما بتقبيل بعضهما البعض وسط عناق حميمي في الأماكن العامة، بعد أن أزالا أقنعتهما الواقية.

وقامت الشرطة بفرض غرامة على الشابين بسبب نزع الأقنعة قدرها 400 يورو.

وتحظر القوانين في إيطاليا وسط جائحة كورونا نزع "الكمامات" الطبية في الشارع، ووفقا للقواعد، يمكن فقط للأشخاص الذين يعيشون معا رسميا في مكان واحد البقاء بالقرب من بعضهما بدون أقنعة، إلا أن الشاب والشابة قالا للشرطة إنهما مخطوبان بالفعل، لكن تبين للشرطة أنهما يعيشان في مكانين مختلفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإيطالية تستخدم طائرات بدون طيار لتتبع الامتثال لنظام ارتداء الأقنعة الطبية، في سبيل تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي