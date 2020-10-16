مصر.. مشاهد محزنة في جنازة الفنان محمود ياسين (فيديو)

رصدت صحفية "الوطن" المصرية، مشاهد محزنة في جنازة الفنان محمود ياسين، الذي ودعه المئات من مسجد الشرطة أمس الخميس، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

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وتواجدت أسرة الفنان القدير، من بينهم ابنه "عمرو محمود ياسين" بينما لم تتوقف زوجته الفنانة "شهيرة" عن البكاء، وحاول البعض تهدئتها.

وتواجد أيضا الفنان أحمد السقا، لتوديع محمود ياسين، فقدم واجب العزاء لنجله عمرو محمود ياسين والفنان محمد رياض، وكذلك شهيرة التي بدت في حالة نفسية سيئة ودخلت في نوبة بكاء، حاول خلالها المحيطون بها تهدئتها.

وحرص السقا على الجلوس داخل سيارة الإسعاف التي تحمل نعش محمود ياسين، وحرص على الدعاء له، وتقبيل النعش قبل نزوله منها.

وأعلنت أسرة الفنان القدير رحيله، صباح الأربعاء، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الأخيرة، وقررت تأجيل الجنازة لأسباب عائلية، ليتمكن ذويه في محافظة بورسعيد من الوصول إلى القاهرة.

المصدر: الوطن