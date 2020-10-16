السعودية.. بدء محاكمة المتهمين في حريق مستشفى جازان

بدأت السعودية اليوم، محاكمة المتهمين بحريق مستشفى جازان العام، في الدعوى التي رفعها ذوو المتوفين والمصابين، من جرّاء الحريق الذي تسبّب في وفاة وإصابة نحو 148 شخصا أواخر عام 2015.

وحسب صحيفة "سبق" المحلية، فإن أولى جلسات المحاكمة بدأت، بعدما أقام ورثة المتوفين وذوو المصابين، الدعوى العام الماضي، وتقرّرت إعادة القضية إلى النيابة لتوفير بعض ما طلبه القاضي حتى الجلسة المقبلة.

وقال عدد من ذوي الضحايا والمصابين، إنهم رفعوا عريضة للمحكمة تتضمن دعوى لمقاضاة المتهمين بالتسبب في وفاة 25 شخصا، وتسليم التعويضات لذوييهم وللمصابين، كما طالبوا بالعريضة بإيقاع أشد العقوبات الشرعية على المتهمين.

جدير الذكر أن الديات عن وقوع الوفيات والإصابات لم تُصرف لمستحقيها حتى اللحظة، وفق شكواهم.

المصدر: "سبق"