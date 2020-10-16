ملكة جمال المغرب: مصر بلد شقيقة هي ونساءها وشعبها

نشرت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني، تصريحات جديدة حول أزمتها الأخيرة والصور التي نشرتها عن نساء مصر بسبب منع حفل الفنان سعد لمجرد بالقاهرة.

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وقالت مومني: "الفنان سعد لمجرد فنان عربي ومغربي وعالمي، والآن القضية مجرد تهمة ولم يثبت شيء عليه حتى الآن، وأنا كوني فنانة مغربية وتقديرا لفنه وقفت مع الحق لأن البعض هاجموه بدون أي سبب (لا أعمم)".

وتابعت: "مصر بلد شقيقة هي ونساءها وشعبها، هي بلاد الثقافة والحضارة وأنا قصدت الذين اتخذوا القرار بمنعه، وكذلك قصدت الجزء البسيط الذي هاجم المغرب وبناتها ولم أكن أقصد التعميم لأن التعميم لغة الجهلاء".

وكانت مومني قد نشرت عبر حسابها في موقع "إنستغرام" تصريحات مثيرة للجدل: "يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال".

وهاجم العديد من المصريين ملكة جمال المغرب بسبب تصريحاتها المسيئة.

وكانت الصفحة الرسمية لمسرح "كايرو شو"، حذفت بوستر حفل سعد لمجرد في مصر، الذي تنظمه بمناسبة مرور عامين على إنشائه، بعد الهاشتاغ الذي يصف لمجرد بـ"المغتصب".

وكانت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد، قد دعت لمقاطعة حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب.

يذكر أن خبر الإعلان عن حفل لسعد لمجرد في مصر، أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق بعض المغردين هاشتاغ "مش عايزين لمجرد في مصر" لمقاطعة الحفل، وذلك بسبب اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب والتي تعرض للعقوبة بسببها.

المصدر: RT