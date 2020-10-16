اشتباك بين الفنان باسم سمرة والمطرب عمر كمال تثير ضجة في مصر

كشف المطرب المصري عمر كمال، عن واقعة الاشتباك التى حدثت بينه وبين الفنان باسم سمرة، موضحا أن الفنان المصري "كان متقل شوية في الشرب، واضايق وقعد يشتم، لأني لم أوجه له التحية".

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وأضاف كمال، خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما صعد إلى المسرح من أجل الغناء، قدم التحية لكل النجوم المشهورة، لكنه لم يحيي باسم سمرة فى الصف الخلفي لم يشاهده، وهو ما أغضبه.

وأكد أنه لم يره، وطلب منه أحد الحضور أن يحييه لأنه بدأ في السباب، وطلب منه سعد الصغير تقديم التحية له وهو ما فعله: "مشفتهوش وواحد جه قال لي وجه التحية للفنان باسم سمرة لأنه بيشتم.. وسعد الصغير قال لي وقف المزيكا وقدم له التحية وبالفعل فعلت ذلك".

وأشار عمر كمال، إلى أنه "رغم تقديم التحية للفنان باسم سمرة بعد إيقاف المزيكا، إلا أنه جاء تحت المسرح وهو غاضب جاء عند المسرح وقال لي انزل، أنا مش عاوز اقلب عليه وشى قدام الناس، أنا زعلان عليه لأنه فنان كبير، وزعلان عليه ومن اللي عمله".

وأكد، أنه لو كان يريد افتعال مشكلة مع سمرة لتجاهله ولما نزل من المسرح محاولة لإرضائه في أكثر من مرة، مشيرا إلى أن نفس الأمر تكرر منه مع الفنان محمد رمضان في إحدى الحفلات، وهو ما أثار جدلًا واسعا حينها.

وخالف مطرب المهرجانات عمر كمال، قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء في مصر، وأحيا أمس أول حفلا بإحدى الفيلات الخاصة بمنطقة سقارة بصحبة الراقصة ليندا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية