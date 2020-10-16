إغماءات وفوضى وتحرش في افتتاح مطعم يوتيوبر مشهور بمصر والأمن يتدخل (صور)

شهد افتتاح مطعم اليوتيوبر المصري المشهور، أحمد حسن وزوجته زينب، حالة من التجمع والفوضى في أرجاء أحد الشوارع بمنطقة المعادي.

إقرأ المزيد

وتدخلت قوات الأمن لفض ذلك التجمع، خاصة بعد تداول أخبار عن وجود حالات إغماء وسرقة وتحرش.

وقال عنصر أمن تابع لإحدى الشركات، كان موجودا بالقرب من مطعم اليوتيوبر إن هناك حالات فردية للتحرش خلال الزحام، فضلا عن السرقة، لافتا إلى سرقة محفظته بجانب اختفاء هاتفي محمول وشنطة حريمي.

وجاء افتتاح المطعم للثنائي، بعد أزمتهما الأخيرة، ليتجها لفتح مشروع تجاري عبارة عن مطعم ليكون مصدر دخل لهما، بدلاً من اعتمادهما بشكل أساسي على الفيديوهات التي يصنعانها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وخلال الافتتاح، حرص أحمد حسن على الخروج أكثر من مرة بعيدا عن المطعم حتى يبث فيديو مباشرا لمطعمه الجديد لجذب عدد أكبر من الجماهير لمطعمه، الذي يوزع وجبات مجانية في يومه الأول.

المصدر: الوطن