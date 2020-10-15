ملكة جمال المغرب تواصل نشر صور مثيرة للجدل عن فتيات مصر بسبب سعد لمجرد

واصلت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني نشر صور مثيرة للجدل عن فتيات مصر، بعد إلغاء حفل سعد لمجرد في القاهرة بسبب قضايا الاغتصاب.

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وكانت مومني قد نشرت عبر حسابها في موقع "إنستغرام" تصريحات مثيرة للجدل: "يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال".

وهاجم العديد من المصريين ملكة جمال المغرب بسبب تصريحاتها المسيئة.

وكانت الصفحة الرسمية لمسرح "كايرو شو"، حذفت بوستر حفل سعد لمجرد في مصر، الذي تنظمه بمناسبة مرور عامين على إنشائه، بعد الهاشتاغ الذي يصف لمجرد بـ"المغتصب".

وكانت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد، قد دعت لمقاطعة حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب.

يذكر أن خبر الإعلان عن حفل لسعد لمجرد في مصر، أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق بعض المغردين هاشتاغ "مش عايزين لمجرد في مصر" لمقاطعة الحفل، وذلك بسبب اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب والتي تعرض للعقوبة بسببها.

المصدر: RT