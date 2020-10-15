مصر.. مواطن يناشد لعلاجه من حالة إدمان غريبة (صورة)

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قصة مواطن يعاني من حالة إدمان غريبة، حيث يجوب شوارع الجيزة وفي يده زجاجة مملوءة بالبنزين.

وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن المواطن المصري يجوب بالزجاجة ويضعها على أنفه ليشمها في حالة من أغرب حالات الإدمان، إذ يعاني من إدمان البنزين بعد شربه له في محاولة للانتحار.

ونوهت إلى أن القصة بدأت عندما سمع المواطن المصري خبر وفاة زوجته وابنه فى حادث سيارة، وهو الحادث الذي غير حياته كثيرا لدرجة أنه لم يستطع العيش بدونهما، مما جعله يقبل على شرب البنزين لينتحر، لكنه فشل في محاولة الانتحار وتحول إلى مدمن "شم بنزين".

وقال علي حامد المواطن المصري في فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تيك توك": "لما مراتي وابني ماتوا حسيت إن مفيش حاجة في الدنيا أعيش عشانها، وقررت الانتحار عن طريق شرب البنزين اللي خلاني بعدها شمام بنزين، بمشي في الشارع وإزازة البنزين في إيدى"، متابعا: "نفسي حد يساعدني إني أتعالج".

ومن جانبها قالت الدكتورة "هبة العيسوى"، أخصائي الطب النفسي، أن هذه الحالة تختلف عن إدمان البنزين العادي، فهو يعاني من اكتئاب شديد يجب أن يتخلص منه قبل الاتجاه إلى علاج الإدمان، مضيفة أنه يريد أن يغيب عقله عن أي شئ ولم يجد أمامه سوى البنزين.

أما حالات إدمان البنزين الأخرى فهي تحدث للمراهقين العاملين في سن صغيرة، نظراً لأسباب إجتماعية ونفسية أخرى، ويندرج هذا النوع تحت أنواع الإدمان الأخرى مثل إدمان "الكلة".

المصدر: الوطن