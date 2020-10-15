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مصر.. وفاة المطرب المشهور بـ"الطفل المعجزة" (صورة)

مجتمع

مصر.. وفاة المطرب المشهور بـ
Reuters
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة المطرب طاهر مصطفى الذي اشتهر في حقبة التسعينيات بأدائه العديد من الأغاني لكبار المطربين مثل أم كلثوم وعبدالوهاب.

مصر.. وفاة المطرب المشهور بـ

واشتهر طاهر بـ"الطفل المعجزة"، وأدائه لأغنية " من غير ليه" لموسيقار الأجيال وحقق من خلالها شهرة كبيرة جدا في مرحلة التسعينيات.

وقد نعاه عدد كبير من الفنانين علي السوشيال ميديا منهم المطربة مي فاروق التي كتبت عبر صفحتها : "لا إله إلا الله طاهر مصطفي في ذمة الله كان من اعذب الأصوات وكان معجزة في طفولته اللهم ارحمه واغفر له والهم اهله وذويه الصبر".

كما نعته المطربة مروة ناجي بكلمات مؤثرة أيضا وقالت إنه كان من أفضل الأصوات التي تغني لأم كلثوم وعبدالوهاب.

وأطلق على طاهر مصطفى لقب معجزة الطرب الأصيل وكان كفيف البصر، وهو ابن محافظة المنصورة وقدم 4 ألبومات أعاد فيها تقديم أغاني لأم كلثوم وعبد الوهاب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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