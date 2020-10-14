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ملكة جمال المغرب تطلق تصريحات مثيرة للجدل عن فتيات مصر بسبب سعد لمجرد (صورة)

مجتمع

ملكة جمال المغرب تطلق تصريحات مثيرة للجدل عن فتيات مصر بسبب سعد لمجرد (صورة)
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أطلقت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني تصريحات مثيرة للجدل عن فتيات مصر، بعد منع حفل الفنان سعد لمجرد في مصر.

ملكة جمال المغرب تطلق تصريحات مثيرة للجدل عن فتيات مصر بسبب سعد لمجرد (صورة)
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وقالت مومني عبر حسابها على "إنستغرام": "يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال".

وهاجم العديد من المصريين ملكة جمال المغرب بسبب تصريحاتها المسيئة.

ملكة جمال المغرب تطلق تصريحات مثيرة للجدل عن فتيات مصر بسبب سعد لمجرد (صورة)

وكانت الصفحة الرسمية لمسرح "كايرو شو"، حذفت بوستر حفل سعد لمجرد في مصر، الذي تنظمه بمناسبة مرور عامين على إنشائه، بعد الهاشتاج الذي يصف لمجرد بـ"المغتصب".

وكانت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد، قد دعت لمقاطعة حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب.

يذكر أن خبر الإعلان عن حفل لسعد لمجرد في مصر، أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق بعض المغردين هاشتاغ "مش عايزين لمجرد في مصر" لمقاطعة الحفل، وذلك بسبب اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب والتي تعرض للعقوبة بسببها.

المصدر: RT

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