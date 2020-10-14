الكشف عن حقيقة وفاة الفنان المصري محمود ياسين بفيروس كورونا.. وتحديد موعد جنازته بعد تأجيلها

حسم الفنان المصري محمد رياض زوج ابنة الفنان محمود ياسين، الجدل المثار حول وفاة محمود ياسين متأثرا بفيروس كورونا، كما كشف عن موعد جنازته وسبب تأجيلها.

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وقال محمد رياض إن الراحل كان يمكث في مستشفى المعادي العسكري، وهو لا يستقبل حالات كورونا من الأساس، مطالبا الجميع بتحري الدقة والمصداقية قبل تداول أخبار مغلوطة في ظل الظروف العصبة مراعاة لمشاعر الأسرة.

وأوضح الفنان محمد رياض أنه سيتم تشييع جثمان حماه الفنان الكبير غدا الخميس من مستشفى المعادي العسكري بعد أن وافته المنية منذ ساعات.

وقال محمد رياض إن سبب تأجيل موعد الجنازة هو انتظار قدوم أفراد عائلته من بورسعيد وأيضا من خارج مصر لذلك يتوجب تأجيل الجنازة.

وتوفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 79 عاما، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة.

المصدر: صدى البلد