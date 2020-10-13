في مشهد ثان.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع

فوجئ المارة في أحد شوارع الهند برجل يمشي في الطريق ممسكا برأس امرأة بيده ومتوجها به إلى مركز للشرطة.

وذكرت الشرطة في ولاية أوتار براديش في شمال الهند أن شينار ياداف، هاجم زوجته بسلاح حاد بعد مشادة بينهما اتهمها فيها بخيانته مع جارهما، وقام بقطع رأسها وبعد ذلك حمل رأسها إلى مركز الشرطة حيث قام بتسليم نفسه.

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وتم التقاط مشاهد مماثلة في ولاية أوتار براديش في فبراير الماضي عندما قطع رجل رأس زوجته وسار في الشوارع وهو يغني النشيد الوطني الهندي.

المصدر: "ديلي ميل"