 
مباشر
عاجل
انفجار أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في بولندا أثناء إبطالها (فيديو)

في مشهد ثان.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع

مجتمع

في مشهد ثان.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع
هندي قطع رأس زوجته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxl5

فوجئ المارة في أحد شوارع الهند برجل يمشي في الطريق ممسكا برأس امرأة بيده ومتوجها به إلى مركز للشرطة.

وذكرت الشرطة في ولاية أوتار براديش في شمال الهند أن شينار ياداف، هاجم زوجته بسلاح حاد بعد مشادة بينهما اتهمها فيها بخيانته مع جارهما، وقام بقطع رأسها وبعد ذلك حمل رأسها إلى مركز الشرطة حيث قام بتسليم نفسه.

إقرأ المزيد
هندي يقطع رأس زوجته ويسير ممسكا به في الشارع (فيديو)
هندي يقطع رأس زوجته ويسير ممسكا به في الشارع (فيديو)

وتم التقاط مشاهد مماثلة في ولاية أوتار براديش في فبراير الماضي عندما قطع رجل رأس زوجته وسار في الشوارع وهو يغني النشيد الوطني الهندي.

 المصدر: "ديلي ميل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا