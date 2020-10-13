مرشحة لمجلس النواب المصري تبكي على الهواء بسبب تصريحات حول تعدد الزوجات

بثت وفاء صلاح الدين مرشحة مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية في مصر فيديو، بعد الهجوم عليها من الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الهجوم على وفاء صلاح الدين التي تطلق على نفسها، أصغر مرشحة لمجلس النواب بسبب ما نشرته الصحف والمواقع الإلكترونية على لسانها الأيام الماضية حول تعدد الزوجات.

وأشارت خلال الفيديو، إلى أن هناك مانشيتات تم نشرها في الجرائد والمواقع هي لم تدل بها، ولا تعرف من وراء هذه الحملة، وقالت باكية: "أنا زعلانه على نفسي وواخده على خاطري أوي من الناس اللي بتشتمني، أبوس أيديكم مش عايزه أكره بلدي، أنا أتبهدلت كتير ومحدش وقف جنبي".

ووجهت حديثها لبعض الجرائد، قائلة: "ليه بتعملوا كده انتوا بتدبحوني، الواحد لما بيتجرح او يتظلم بيروح لأهله، انا أهلي مش جنبي أمي وأخويا بره مصر، أتكتب عليهم الغربة، أنا عايزه أكون حد كويس وأشرف أهلي وربنا يعوضني عن سنين شقاء كتير، بكلامكم ده هتضيعوني، حسبي الله ونعم الوكيل في كل جريدة قالت تصريح مش منسوب ليا".

وأثارت وفاء صلاح الدين حالة جدل جديدة، بجلسة تصوير استخدمت خلالها ثمرات الموز كنوع من الدعاية للانتخابات عقب اختيارها من قبل ثمرة الموز كرمز انتخابي.

وكانت قد شغلت الرأي العام عقب بث فيديو شهير منذ فتره عن حق الرجل في الزواج الثاني، وتعدد الزوجات.

المصدر: القاهرة 24