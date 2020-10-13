سعد لمجرد يعلق على إلغاء حفله في مصر (صورة)

علق الفنان سعد لمجرد على إلغاء حفله الغنائي بمسرح "كايرو شو" في مصر والذي كان مقررا إقامته، وذلك بعد إطلاق هاشتاغ "سعد لمجرد مغتصب".

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وقال لمجرد عبر حسابه على تويتر: "لا شيء يهز القلب المبتسم"، وتابعها بعدد من الهاشتاجات منها "اللهم أنصر سيدنا، حبي لجميع جمهور في كل مكان وعلامة هاشتاغ مصر".

وكانت الصفحة الرسمية لمسرح "كايرو شو"، حذفت بوستر حفل سعد لمجرد في مصر، الذي تنظمه بمناسبة مرور عامين على إنشائه، بعد الهاشتاج الذي يصف لمجرد بـ"المغتصب".

وكانت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد، قد دعت لمقاطعة حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، المقرر إقامته في مصر، والذي تم الإعلان عنه مؤخرا، بعد اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب.

يذكر أن خبر الإعلان عن حفل لسعد لمجرد في مصر، أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق بعض المغردين هاشتاغ "مش عايزين لمجرد في مصر" لمقاطعة الحفل، وذلك بسبب اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب والذي تعرض للعقوبة بسببها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية