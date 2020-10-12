صحيفة: سائحة ردت آثارا سرقتها قبل 15 عاما وقالت إنها جلبت لها المصائب

ردت سائحة كندية آثارا سرقتها من موقع بومبي الروماني الشهير قبل 15 عاما، معلنة أنها ملعونة وجلبت لها المصائب.

وأرسلت الكندية نيكول (36 عاما) طردا إلى وكالة سياحية يضم فسيفساء وقطع سيراميك وآنية أخرجتها في العام 2005 سرا من موقع المدينة الرومانية الأثرية التي دمرها بركان هائل في القرن الأول الميلادي.

وأرفقت السائحة طردها برسالة اعترفت فيها بارتكابها السرقة وروت قصة المصائب التي عاشتها منذئذ، ومنها إصابتها مرتين بمرض سرطان الثدي ومشكلات مالية، قائلة: "رجاء خذوها مني فهي تجلب الفشل".

كما صرحت نيكول بأنها أقدمت على السرقة ظنا منها بأنها ستمتلك بذلك "جزءا من التاريخ"، لكن تبين أن هذه الآثار تحمل معها "الطاقة السلبية".

وأشارت إلى أنها "استوعبت الدرس" وأنها تطلب المغفرة لأنها لا تريد "نقل اللعنة" لعائلتها.

المصدر: Lenta.ru